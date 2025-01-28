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СВО 28 января 2025 11:14

За прошлый год в Татарстане контракт с Минобороны РФ заключили более 12 тысяч человек

За прошлый год в Татарстане контракт с Минобороны РФ заключили более 12 тысяч человек
Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Татарстан за прошлый год направил в зону спецоперации более 12 тысяч военнослужащих по контракту.

«Мы перевыполнили план на 7%, за год контракт с Минобороны РФ подписали больше 12 тысяч человек. В этом году, в январе у нас контракт уже подписали порядка 700 человек», – рассказал «Татар-информу» начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани, подполковник Андрей Козлов.

«Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Министерством обороны РФ выросла до 2,8 млн рублей.

Эта сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат: от Татарстана – 2,1 млн рублей, от Минобороны РФ – 400 тысяч рублей, от муниципалитетов РТ и предприятий – до 300 тысяч.

Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тысяч рублей в месяц.

#служба по контракту
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