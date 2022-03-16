За прошлый год в Татарстане количество убийств снизилось на 25%

Число убийств в Татарстане за прошлый год снизилось почти на 25%, если в 2020 году было зарегистрировано 252 случаев, то в 2021 – порядка 209. Об этом говорится в материалах к сессии Госсовета РТ.

В целом уровень преступности в республике снизился почти на 4%. Существенно снизилось количество грабежей – с 814 до 618, разбоев – с 153 до 111, и вымогательств – с 349 до 260.

В прошлом году в органы внутренних дел от жителей республики поступило свыше 900 тысяч заявлений. Сотрудниками полиции было зарегистрировано свыше 51 тысяч преступлений, в числе которых 15 тысяч - по тяжким и особо тяжким статьям. При этом чаще всего преступления совершались в Казани, Набережных Челнах, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Лаишевском,Азнакаевском и Менделеевском районах.