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За прошлый год в РТ совершено 400 преступлений против половой неприкосновенности детей
В 2023 году в Татарстане против половой неприкосновенности детей было совершено более 400 преступлений. Об этом в прямом эфире рассказал начальник отдела за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Александр Цеханович.
«По итогам 12 месяцев прошлого года более 400 преступлений было совершено против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Цифра достаточно стабильная», — отметил он.
В большинстве случаев преступления были раскрыты и направлены в суд. Прокуроры по этим делам поддерживали государственное обвинение и занимали принципиальную позицию, указал Цеханович.
«Для нас самое главное — защитить права ребенка и дать оценку преступным действиям, которые были совершены. В некоторых случаях, помимо наказания для преступников, для нас было основным добиться возмещения морального вреда потерпевшему», — рассказал Александр Цеханович.
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