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За прошлый год в России предотвращены 64 теракта
В 2022 году в России предотвратили 64 теракта, сообщает НАК ФСБ РФ на своем официальном сайте.
«Российскими государственными органами продолжается активная работа по борьбе с терроризмом. Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности», – говорится в сообщении, приуроченном к 17-летию со дня образования Национального антитеррористического комитета.
Кроме того, сообщается что за прошлый год пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
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