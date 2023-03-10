За прошлый год в России предотвращены 64 теракта

В 2022 году в России предотвратили 64 теракта, сообщает НАК ФСБ РФ на своем официальном сайте.

«Российскими государственными органами продолжается активная работа по борьбе с терроризмом. Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности», – говорится в сообщении, приуроченном к 17-летию со дня образования Национального антитеррористического комитета.

Кроме того, сообщается что за прошлый год пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.