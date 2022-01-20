За прошлый год в «Лиза Алерт» в Татарстане поступило 167 заявок на поиск детей

В 2021 году к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» в Татарстане поступило 167 заявок на поиски детей. Такую цифру озвучила во время прямого эфира «Внимание – пропал ребенок!» координатор отряда Альбина Гараева.

«В прошлом году нам поступило 167 заявок на поиски детей. 153 ребенка найдены живыми. К сожалению, четверо из пропавших ребят погибли. На данный момент не найдена одна девочка-подросток», – рассказала Альбина Гараева.

За 20 дней нового года были получены четыре заявки на поиски пропавших детей. Все ребята найдены живыми.