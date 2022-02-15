За прошлый год татарстанским автоинспекторам 370 раз предлагали взятки

В прошлом году сотрудникам ГИБДД Татарстана 370 раз предлагали взятку. Было пресечено 84 факта дачи взятки.

В этом году работа по пресечению взяток продолжается. С начала года автоинспекторам республики предложили более 50 взяток, в семи случаях водители уже протягивали деньги полицейскому, однако факт взятки пресекли.

Так, 30 января в Казани водитель Daewoo, который был остановлен за управление авто с прекращенной регистрацией, предлагал деньги автоинспектору, однако в результате мужчину задержали. На него возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

В феврале стражи порядка задержали еще одного казанца, которого поймали за ездой без страхового полиса. Мужчина предлагал инспекторам ГИБДД взятку, однако был задержан.

«Госавтоинспекция напоминает, что дача взятки должностному лицу лично или через посредника, согласно статье 291 УК РФ наказывается санкциями вплоть до лишения свободы», – напомнил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Алексей Пономарёв.