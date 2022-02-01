За прошлый год Татарстанская таможня завела 1950 административных и 17 уголовных дел

В прошлом году Татарстанская таможня возбудила 1950 дел об административных правонарушениях. Больше всего дел связано с неверным оформлением документов и декларации, нарушениями валютного законодательства, а также попытками провоза запрещенных предметов. Об этом на брифинге об итогах деятельности Татарстанской таможни в 2021 году сообщил начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Марат Гараев.



Также было заведено 17 уголовных дел. Из них два за уклонение от таможенных платежей, два за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, еще одно – за незаконный экспорт товара двойного применения.

«В прошлом году в аэропорту Казани нами предотвращено три попытки контрабанды. Возбуждено два уголовных дела за контрабандное перемещение гражданами России в Турцию наличных денежных средств в особо крупном размере. Два молодых человека пытались вывезти 62 тыс. и 70 тыс. долл. США, соответственно», – поделился Гараев.

По его словам, фигурантам дела уже вынесли обвинительный приговор: ограничение свободы на один год с конфискацией предметов преступлений.

Еще одно уголовное дело было возбуждено за незаконное перемещение из Турции ювелирных изделий из золота стоимостью более миллиона рублей. Следствие по этому делу продолжается.