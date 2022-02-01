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Происшествия
1 февраля 2022  11:55
Алина Файзрахманова

За прошлый год Татарстанская таможня перечислила в федеральный бюджет более 2 млрд рублей

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За 2021 год Татарстанская таможня перечислила в федеральный бюджет таможенных и иных платежей на сумму 2,7 млрд рублей. Об этом на брифинге об итогах деятельности Татарстанской таможни в 2021 году сообщил начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Марат Гараев.

«В прошлом году было проведено 6017 таможенных досмотров, из них 524 досмотра при перемещении товаров в международных почтовых отправлениях. При этом их эффективность составила почти 70%», – отметил спикер.

Всего за прошлый год сотрудники службы оформили 1421 деклараций на товары. 

 

 

#татарстанская таможня #налоги #налоги в бюджет
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