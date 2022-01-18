За прошлый год сотрудники СОБР и ОМОН Татарстана провели более 1,5 тыс. операций

За 2021 год сотрудники СОБР и ОМОН Татарстана обеспечили силовое прикрытие при выполнении более полутора тысяч задач по обращениям и заявкам взаимодействующих органов. Об этом сегодня на совещании по подведению итогов работы ведомства сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по РТ Сергей Якушев.

«Во взаимодействии с МВД по РТ изъято 20 единиц огнестрельного оружия, более 700 боеприпасов и свыше 1 килограмма взрывчатых веществ. По подозрению в совершении преступлений задержано 242 человека, изъято более 22,5 кг наркотических веществ», – подчеркнул Якушев.

Кроме того, при силовой поддержке росгвардейцев сотрудники следственного комитета республики вернули в казну более миллиарда рублей.

Якушев добавил, что специалисты-взрывотехники за год выполнили свыше 180 задач по обследованию мест массового пребывания людей по выявлению и обезвреживанию опасных предметов.