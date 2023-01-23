За прошлый год сотрудники МВД по РТ выявили 26 террористических преступлений

За прошлый год сотрудники МВД по РТ совместно с органами госбезопасности, прокуратуры и ФСИН выявили 26 преступлений террористического характера и 22 преступления – экстремистской направленности. Об этом сообщил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин на итоговом заседании коллегии МВД по РТ. Напомним, в коллегии также приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Помимо этого, сотрудники ведомства ведут активный мониторинг в интернете, где среди молодежи распространяется идеология «колумбайна». Всего за год было заблокировано 27 ресурсов, где размещалась подобная информация, а также выявлено двое татарстанцев, имевших отношение к ее распространению.

В 2022 году в ведомство из различных источников поступило 62 сообщения о возможном проявлении «колумбайна». Стражи порядка установили 18 лиц, которые подвержены этой идеологии, 11 из них направили в психиатрические клиники для обследования и лечения.