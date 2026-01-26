За прошлый год следователи в Татарстане возбудили более 900 дел о коррупции

В 2025 году следователи Татарстана возбудили 947 уголовных дел о коррупции, что превышает показатель 2024 года (890 дел). Об этом говорили на заседании коллегии СУ СКР по РТ.

Фото: СУ СКР по РТ

Заметно выросло число коррупционных дел, переданных в суд. Направлено 19 уголовных дел с 56 эпизодами коррупции в отношении чиновников и других лиц с особым статусом. В 2025 году перед судом оказались 447 обвиняемых – на 26% больше, чем годом ранее.

Ущерб по завершенным делам превысил 15 млрд рублей, почти три четверти этой суммы удалось вернуть. Кроме того, арестовано имущество и денежные средства обвиняемых на 7 млрд рублей.

Всего за прошлый год следователи в РТ расследовали 4509 преступлений (в 2024 году – 4323), из которых более половины – тяжкие и особо тяжкие.