news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 января 2022  16:57
Алина Файзрахманова

За прошлый год Росгвардия по РТ изъяла у татарстанцев 850 единиц оружия

news_top_970_100

За 2021 год сотрудники Управления Росгвардии по РТ изъяли у жителей республики 850 единиц огнестрельного оружия. Эти цифры прозвучали сегодня на совещании по подведению итогов работы ведомства, в котором также принял участие Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

За нарушения правил хранения и сроков регистрации оружия к административной ответственности привлекли более двух тысяч граждан и юридических лиц.

Кроме того, жители республики добровольно сдали 2300 единиц оружия. 

«Считаю, что эту работу необходимо продолжать и в дальнейшем, в том числе с учетом последних изменений в законодательстве, ужесточающих требования к выдаче разрешений на хранение и ношение огнестрельного оружия», – отметил Песошин. 

#росгвардия по рт #Алексей Песошин #оружие
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное