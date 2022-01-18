За прошлый год росгвардейцы пресекли более 2,7 тыс. преступлений в Татарстане

За прошлый год сотрудники Управления Росгвардии по РТ во время патрулирования выявили 477 преступлений. Кроме того, росгвардейцы пресекли более 2700 административных правонарушений. Об этом сегодня на совещании по подведению итогов работы ведомства сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по РТ Сергей Якушев.

Он добавил, что за год росгвардейцы обнаружили и задержали 54 человека, находившихся в розыске. В результате их работы в доход федерального бюджета было перечислено более 731 млн рублей.

«Подразделениями вневедомственной охраны обеспечена безопасность более 14,5 тыс. объектов различных форм собственности, более 34,5 тыс. мест проживания и хранения имущества граждан. В ходе несения службы нарядами вневедомственной охраны отработано более 51 тыс. сигналов "Тревога", поступивших с охраняемых объектов», – отметил Якушев.