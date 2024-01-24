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За прошлый год пожарные Татарстана спасли от огня имущество на 2,3 млрд рублей
Сотрудниками МЧС за 2023 год было спасено материальных ценностей на сумму более 2,3 миллиарда рублей. Об этом на заседании коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС Татарстана по подведению итогов работы по основным направлениям деятельности за 2023 год и задачах на 2024 год сообщил Начальник ГУ МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов.
«В прошедшем году зарегистрированы 4967 пожаров, что на 0,6 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Спасены материальные ценности на сумму более 2,3 млрд рублей», – сказал он.
По словам Ирека Кадамова, на пожарах в 2023 году погибло 143 человека. Это на 13 процентов больше, чем в 2022 году.
«Лучшими среди муниципальных образований в решении вопросов пожарной безопасности стали: Азнакаевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский районы, а также Казань и Набережные Челны», – дополнил он.
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