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Происшествия
9 февраля 2022  14:53
Полина Шевчук

За прошлый год полицейские перекрыли 10 каналов поставки паленого алкоголя в РТ

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За прошлый год в республике из оборота изъято более 200 тонн фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а число выявленных преступлений выросло в полтора раза - с 73 до 112, отметил на итоговой коллегии министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин. 

«Перекрыто 10 каналов поставки алкоголя в Республику Татарстан из Самарской, Нижегородской и Челябинской областей, Пермского края, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга», – подчеркнул спикер.

Кроме того, полицейские прикрыли два нелегальных производства алкогольной продукции.

 

#паленый алкоголь #цех по производству паленого алкоголя #МВД по РТ
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