За прошлый год полицейские перекрыли 10 каналов поставки паленого алкоголя в РТ

За прошлый год в республике из оборота изъято более 200 тонн фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а число выявленных преступлений выросло в полтора раза - с 73 до 112, отметил на итоговой коллегии министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.

«Перекрыто 10 каналов поставки алкоголя в Республику Татарстан из Самарской, Нижегородской и Челябинской областей, Пермского края, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга», – подчеркнул спикер.

Кроме того, полицейские прикрыли два нелегальных производства алкогольной продукции.