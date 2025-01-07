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За прошлый год почти 60 тысяч пожилых сельчан посетили больницы Татарстана
За прошлый год почти 60 тысяч пожилых сельчан посетили районные больницы Татарстана.
Пожилых татарстанцев, проживающих в сельской местности, доставили в районные больницы республики для прохождения диспансеризации, вакцинации, скринингов и других медицинских процедур. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
Пожилых людей во время поездок сопровождают специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.
Проект направлен на повышение качества жизни пожилых людей и создание условий для активного долголетия. Регулярные медосмотры помогают выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях, что позволяет быстро начать лечение.
Проект осуществляется с 2019 года в рамках реализации национального проекта «Демография» на специализированном автотранспорте, приобретенном на средства федерального бюджета.
Всего в период с 2019 благодаря нацпроекту в районные больницы республики доставлены более 327 тысяч пожилых сельчан.
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