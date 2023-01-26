За прошлый год перекрыто 70 каналов поставки запрещенных предметов в ИК Татарстана

За 2022 год были перекрыты 70 каналов поставки запрещенных предметов в ИК Татарстана. Об этом на итоговой коллегии УФСИН России по РТ рассказал начальник управления Эдуард Хиалеев.

Он отметил, что в колониях провели более 43 тысяч досмотров и обысков, включая 237 мероприятий, в которых участвовали сводные отряды из отдела специального назначения.

Всех посетителей на входах в учреждения тщательно проверяют, равно как все поступающие посылки, передачи и бандероли.

За прошлый год были изъяты 130 телефонов. При попытке доставки в исправительные учреждения изъяли более 633 граммов наркотиков, а также приостановили действия 158 сим-карт.

За попытку пронести запрещенные предметы в ИК задержали 43 человека. 32 из них привлекли к административной ответственности, в отношении еще 7 материалы находятся в судах на рассмотрении.