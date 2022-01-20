За прошлый год осужденные Татарстана изготовили продукции более чем на полмиллиарда

В 2021 году осужденные Татарстана изготовили продукции и оказали услуг более чем на 500 миллионов рублей. Об этом на заседании коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ сообщил заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан Андрей Яковенко.

«Основной задачей было и остается привлечение осужденных к труду на объектах. Это позволяет им получить навыки труда, успешно социализироваться в обществе после освобождения. Продукция востребована как на рынке нашего города, так и на рынках других регионов России», – рассказал спикер.

По его словам, ассортимент производимой продукции весьма широкий. Это, например, железные изделия, одежда и обувь, изделия из дерева и сувенирная продукция.

«Всего мы привлекли к общественному труду более 3,5 тысячи человек», – добавил Яковенко.