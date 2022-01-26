За прошлый год объем производства ликеро-водочной продукции Татспиртпрома вырос на 14%

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Итоги 2021 года обсудили на совещании в Госалкогольинспекции РТ, где были представлены результаты деятельности компании АО «Татспиртпром». Всего за год холдинг произвел 9,36 млн декалитров водки и ликеро-водочных изделий.

За отчетный период объем производства прочей алкогольной продукции увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом и составил 1,1 млн декалитров (без стороннего розлива).

«Стоит отметить, что речь идет о прочей алкогольной продукции, которая не включает в себя водку, объем производства которой тоже вырос на 5% и составил более 8,3 млн декалитров. Также рост был отмечен и в производстве чистого спирта. Он составил 3%, объем производимого спирта за прошлый год вырос до 3,5 млн дал», — уточнили в пресс-службе Татспиртпрома.

Кроме того, компания продолжила обновлять свой ассортимент. Прошлый год для Татспиртпрома был ознаменован началом производства новых брендов алкогольной продукции. Они появились в ассортименте предприятия в мае и за короткий срок нашли своего покупателя как в Татарстане, так и за его пределами.

По новинкам с ООО «Алкоторг» (эксклюзивный дистрибьютор продукции АО «Татспиртпром» на территории Российской Федерации) было отгружено клиентам за 12 месяцев 2021 года 494 тыс. дал новинок (водка, ЛВИ). В новинки вошли как расширение линеек действующих брендов, так и новые бренды компании.

На сегодняшний день продукция Татспиртпрома представлена во всех регионах страны, при этом объемы продажи за пределами республики гораздо выше, чем внутри нее. Компания уже много лет реализует продукцию на зарубежном рынке — поставки осуществляются в 15 стран мира. В 2021 году объем экспорта вырос почти на треть.

«Говоря о производителях пива и пивных напитков, отмечается, что объемы производства в 2021 году остались на уровне 2020 года — это 101% по филиалу АО „Татспиртпром“ „Белый Кремль“», — пояснили в пресс-службе холдинга.

АО «Татспиртпром» участвует в адресной программе, которая обеспечивает своей продукцией татарстанские деревни, села и отдаленные населенные пункты. Это сделано для того, чтобы жители республики покупали продукцию холдинга только в специализированных магазинах, а не с рук или в сомнительных торговых точках.

Реализуемая через сеть магазинов продукция компании должна быть доступна для покупателя и соответствовать ценам, установленным законодательством.