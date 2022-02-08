За прошлый год на предприятиях ОПК Татарстана выявлено более 700 нарушений

Прокуратура Татарстана в 2021 году добилась устранения более 700 нарушений в оборонно-промышленном комплексе республики. Об этом на заседании коллегии Прокуратуры РТ сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

«Надзор за исполнением законов в оборонно-промышленном комплексе не должен ослабевать ни на минуту. От этого зависит обороноспособность страны», – подчеркнул спикер.

По словам Нафикова, прокуратура республики ставит перед собой задачу не допустить срывов исполнения государственного оборонного заказа и завышения цен. Также ведомство пресекает деятельность фирм-однодневок.