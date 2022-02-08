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Происшествия
8 февраля 2022  15:44
Алина Файзрахманова

За прошлый год на предприятиях ОПК Татарстана выявлено более 700 нарушений

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Прокуратура Татарстана в 2021 году добилась устранения более 700 нарушений в оборонно-промышленном комплексе республики. Об этом на заседании коллегии Прокуратуры РТ сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. 

«Надзор за исполнением законов в оборонно-промышленном комплексе не должен ослабевать ни на минуту. От этого зависит обороноспособность страны», – подчеркнул спикер. 

По словам Нафикова, прокуратура республики ставит перед собой задачу не допустить срывов исполнения государственного оборонного заказа и завышения цен. Также ведомство пресекает деятельность фирм-однодневок.

#Прокуратура РТ #оборонно-промышленный комплекс #нарушения
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