За прошлый год на миграционный учет в Татарстане встали свыше 256 тыс. иностранцев

Свыше 256 тысяч иностранных граждан были поставлены на миграционный учет в Татарстане за 2021 год. Такие цифры озвучил министр внутренних дел республики Артем Хохорин на итоговой коллегии ведомства.

За прошедший год гражданство получили 7598 человек. Оформлено свыше 36 тысяч рабочих патентов. Большая часть из них – для работы в сфере строительства.

«Одним из механизмов контроля за режимом пребывания иностранных граждан на территории России стал вступивший с 29 декабря в действие закон об обязательном прохождении дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования. К данной категории относятся трудовые мигранты, и граждане, пребывающие на территории страны свыше 90 суток – стран-участников ЕАЭС, за исключением республики Беларусь, и студенты», – уточнил Артем Хохорин.