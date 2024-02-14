За прошлый год на диспансеризации и профосмотрах рак нашли у 2,6 тысячи татарстанцев

Благодаря диспансеризациям и профосмотрам находят онкологические заболевания, причем большинство на ранних стадиях. Об этом в Общественной палате РТ рассказал начальник организационно-методического отдела Республиканского клинического онкологического диспансера Камиль Шакиров.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«На профилактических медицинских осмотрах и диспансеризациях определенных групп населения было выявлено 2 602 злокачественных новообразования», – отметил Камиль Шакиров.

Из них на начальной стадии было 74% опухолей.

Скрининг на рак шейки матки прошли более 500 тысяч жительниц Татарстана, рак нашли у 137 женщин – это менее одного процента.

Рак молочной железы благодаря маммографии выявили у 178 пациентов – это 1,3% от всех прошедших исследование женщин.

Ркт-скрининг на рак легких прошли тысяча татарстанцев, диагноз злокачественное новообразование поставили 89 людям (это 8,9%).