За прошлый год Лаишевский район произвел товаров и услуг на 56,7 млрд рублей

По итогам 2021 года Лаишевский район занял первое место в общем рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан. Объем валового территориального продукта за 2021 год, согласно имеющейся оценке, составил 40,7 млрд рублей. Итогами прошлого года и перспективами на текущий на отчетной сессии Совета района поделился глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

«За отчетный период крупными и средними предприятиями Лаишевского района произведено товаров, выполнено работ и услуг на сумму более 56,7 млрд рублей, что составляет 120% к уровню предыдущего года», — сообщил спикер.

Основной вклад в экономику района вносят предприятия промышленности, на долю которой приходится почти 70%. Крупнейшим товаропроизводителем района является АО «Казанский жировой комбинат».

«Наличие таких предприятий, как Международный аэропорт „Казань“, ГК „Тулпар“, ООО „Авиасервис“ и „ЮВТ-Аэро“, позволяет говорить о наличии у нас на территории района авиационного кластера», — добавил руководитель муниципалитета.

По словам спикера, крупнейшим предприятием данной сферы является Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая, который стал обладателем VIII Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт 2021 в категории от 2 до 4 млн пассажиров в год».

Следующей системообразующей отраслью Лаишевского района является IT-сфера, которая представлена группой компаний «АйСиЭл». В Лаишевском районе расположена самая крупная промышленная площадка.

«Группа компаний „АйСиЭл“ приняла участие в национальных проектах „Здравоохранение“ и „Образование“, став крупнейшим российским производителем компьютерного оборудования для этого сегмента», — доложил Ильдус Зарипов.

Объем инвестиций в основной капитал по Лаишевскому району в 2021 году по оценке составил 15,6 млрд рублей, что на 4% больше, чем в 2020 году.

«Сегодня на территории района успешно реализуются крупные инвестиционные проекты. АО „КМИЗ Луч“ в селе Кирби в этом году построило три новых производственных корпуса общей площадью 4,5 тыс. кв. метров, сумма инвестиций составила 100 млн рублей, численность сотрудников увеличилась до 100 человек. Компания „ФармМедПолис“ — отраслевой проект по созданию медицинских изделий и техники второй год работает на территории выставочного центра „Казань Экспо“. На сегодняшний день уже действуют десять профильных резидентов и реализованы инвестиционные проекты общей стоимостью 2 млрд рублей, созданы более 100 высококвалифицированных рабочих мест», — сообщил Зарипов.

Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,23% от численности рабочей силы. На сегодняшний день на одного зарегистрированного безработного приходится девять вакансий.