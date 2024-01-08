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За прошлый год Генпрокуратура заблокировала 300 сайтов с призывами финансировать ВСУ
В 2023 году Генпрокуратура РФ выявила 306 сайтов, на которых были размещены призывы финансировать ВСУ, сообщает ТАСС.
Все эти сайты были в итоге заблокированы на территории РФ.
По данным агентства, прокурорам существенно помогли изменения в законе об информационных технологиях.
Так, в них выделен отдельный признак противоправных публикаций, которые содержат призывы оказывать финансовую поддержку противнику.
Все вышеуказанные сайты были заблокированы на этом основании.
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