За прошлый год Генпрокуратура заблокировала 300 сайтов с призывами финансировать ВСУ

В 2023 году Генпрокуратура РФ выявила 306 сайтов, на которых были размещены призывы финансировать ВСУ, сообщает ТАСС.

Все эти сайты были в итоге заблокированы на территории РФ.

По данным агентства, прокурорам существенно помогли изменения в законе об информационных технологиях.

Так, в них выделен отдельный признак противоправных публикаций, которые содержат призывы оказывать финансовую поддержку противнику.

Все вышеуказанные сайты были заблокированы на этом основании.