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Происшествия
10 февраля 2022  14:09
Елена Саляхова

За прошлый год число убийств в Татарстане сократилось почти на 20%

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Почти на 20% снизилось число убийств в Татарстане в прошлом году. Об этом на итоговой коллегии респубиканского Следственного комитета сообщил исполняющий обязанности руководителя Следственного Управления Марсель Дулкарнаев. 

По словам Дулкарнаева, слаженная работа всех правоохранительных органов принесла хорошие результаты.  Благодаря этому уровень преступности в республике снизился почти на 4%. 

«За 2021 год в Татарстане нами было раскрыто и расследовано свыше 110 преступлений прошлых лет. Кроме того, следователям удалось установить виновных в 54 тяжких и особо тяжких преступлениях», – добавил Дулкарнаев.

В числе нашумевших преступлений, которые удалось раскрыть следователям в прошлом году, оказались убийство Дарьи Максимовой, которое совершил Игорь Птицын, а также им удалось выйти на след серийного убийцы пожилых женщин Радика Тагирова. Оба задержаны. 

В прошлом году завершилось предварительное расследование в отношении 11 членов ОПГ, которые подозреваются в 45 преступлениях.

#коллегия #следственный комитет
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