За прошлый год число отравлений наркотиками в Татарстане выросло на треть

В прошлом году в Татарстане на треть выросло число отравлений запрещенными веществами, а количество погибших в результате их употребления увеличилось в полтора раза. Об этом на заседании коллегии прокуратуры РТ сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

«Значит система профилактики наркомании работает не в полную мощность. Каждый десятый уклонист от прохождения лечения наркозависимости в 2021 году избежал административной ответственности. Доля взысканных штрафов за правонарушения, связанные с наркотиками, составила всего 15%», – поделился спикер.

Прокурор отметил, что для решения данной проблемы необходимо обеспечить неотвратимость наказания для участников наркооборота, своевременно принимать меры к лишению наркоманов прав на управление автомобилем и владение оружием.