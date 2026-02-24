За прошлый год Центр медицины катастроф РТ вертолетами и машинами эвакуировал 595 человек

Фото: rkbrt.ru

В 2025 году Центр медицины катастроф при Республиканской клинической больнице Татарстана совершил 815 выездов на автомобилях и вертолетах и эвакуировал 595 человек. Об этом сообщили на больничном совете, где подвели итоги года и обсудили планы на 2026‑й.

В центре работают четыре автомобильные бригады и одна авиабригада, а при необходимости подключают дополнительные силы скорой помощи.

«Число пострадавших при ЧС в 2025 году снизилось на 26% по сравнению с прошлым годом. Самих чрезвычайных ситуаций в прошлом году зарегистрировано также меньше – 79 вместо 110 годом ранее», – доложила на больничном совете руководитель РЦМК Татарстана Марина Воронцова. К ЧС относят ДТП, пожары, техногенные, природные и биолого-социальные происшествия.

За год специалисты провели 9 366 консультаций, в том числе 717 телемедицинских, и обучили 1 754 сотрудника медицинских и экстренных служб. В 2026 году планируется провести 600 учений.

Отмечается, что в республике зарегистрировали 3 339 ДТП, где пострадали 4 430 человек, 345 погибли. Число ДТП с участием детей выросло на 7,1% – 465 случаев, в итоге пострадали 512 детей.

На федеральных трассах аварийность снизилась, но тяжесть травм увеличилась на 1,5%. Опасными остаются участки трасс М7 и М5 в Зеленодольском и Верхнеуслонском районах, а также участки трассы М7 в Актанышском и Мамадышском районах РТ.

«На все ДТП скорая помощь доезжает менее чем за 20 минут. В городских агломерациях время доезда до 7 минут. В муниципальных районах – до 13 минут», – отметила руководитель отдела по организационно-методической консультативной работе РЦМК Лилия Чалая.

В 2026 году центр планирует развивать службу, улучшать систему управления скорой помощью и санитарной авиацией, а также продолжать обучение медиков и населения по оказанию экстренной помощи.