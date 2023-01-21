За прошлый год более 9 тыс. татарстанцев прошли обучение по нацпроекту «Демография»

В 2022 году 9,2 тыс. татарстанцев прошли обучение по национальному проекту «Демография». Благодаря ему в республике прогнозируются потребности крупных и средних предприятий в подготовке кадров, объясняет Минтруд РТ.

Ежегодно Минэкономики республики формируется перечень таких предприятий и их потребность в различных специалистах. С учетом этого в Татарстане устанавливаются контрольные цифры приема для системы образования. Отдельный перечень включает цифры для предприятий МСБ, которые являются значимыми в районах РТ.

Опрос предприятий проводится с начала года и до апреля, а в августе формируется публичный конкурс для отбора образовательных учреждений по распределению контрольных цифр приема.

«Кроме того, сегодня предприятия готовы брать людей с краткосрочными формами обучения. Для этого реализуется программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования взрослого населения. Также через центры занятости реализуется программа для безработных граждан», — отметили в пресс-службе ведомства.

Взрослые татарстанцы могут записаться на обучающие курсы на портале «Работа в России».

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина с 2019 года.