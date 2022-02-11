За прошлый год более 7 тысяч татарстанцев были оштрафованы, попавшись на камеру без ремня

Госавтоинспекция Татарстана продолжает применять на территории республики системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которые работают в автоматическом режиме.

С 1 июля прошлого года эта система начала распознавать водителей и пассажиров, которые едут без ремня безопасности, что нарушает правила дорожного движения. По закону, за подобное нарушение предусмотрен штраф 1000 рублей.

В прошлом году за езду без ремня безопасности было оштрафовано более семи с половиной тысяч татарстанцев.

В Казани 19 перекрестков оснащены камерами, которые фиксируют запрещенный поворот налево. Такие же камеры работают на 6 перекрестках Набережных Челнов.

По итогам 2021 года за запрещенный поворот налево или разворот оштрафовали более 191 тысячи водителей. Штраф за такое нарушение составляет от 1000 до 1500 рублей.

Эффективность этих камер, по данным ГИБДД, подтверждает статистика. Так, по сравнению с 2020 годом, в прошлом году в Казани снизилось число ДТП на перекрестках на 23%.

«Работа по оснащению такими приборами будет продолжаться не только в Казани, но и в других городах Республики Татарстан. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – сообщил врио начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Татарстан Айдар Валеев.