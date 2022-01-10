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Ру Тат
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Происшествия
10 января 2022  11:38
Павел Климчак

За прошлый год 600 татарстанцев удалось спасти на пожарах благодаря извещателям

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В 2021 году благодаря пожарным извещателям было спасено почти шестьсот человек, в том числе 245 детей. По статистике МЧС, около 80% всех пожаров происходит в частных жилых домах.

Частыми причинами пожаров становятся неосторожное обращение с огнем, неисправность электронагревательных приборов, а также использование кустарных обогревателей.

Извещатель предупреждает о пожаре при малейшем задымлении – таким образом, можно сразу эвакуироваться и сообщить об опасности окружающим. С 1 марта прошлого года все строящееся жилье должно быть сразу оборудовано дымовыми пожарными извещателями.

С 2018 года в России проходят программы, во время которых отдельным группам населения безвозмездно устанавливают пожарные извещатели. Так, за 4 года при участии МЧС России установлено свыше пятисот тысяч извещателей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что пожарные извещатели работают от автономного источника питания. Их работоспособность можно определить по миганию красным светом.

#пожарные извещатели
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