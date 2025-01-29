За прошлый год 46 казанских подростков поставили на учет в ПДН за нарушение ПДД

За прошедший год автоинспекторы Казани составили 555 протоколов на несовершеннолетних за нарушения правил дорожного движения. Такие данные появились в Telegram-канале ведомства.

Из этого числа 295 случаев касались нарушений со стороны пешеходов, 208 – со стороны велосипедистов, а еще 52 протокола были оформлены на малолетних водителей мотоциклов, скутеров и мопедов.

В результате 46 детей-нарушителей были поставлены на профилактический учет в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения строго соблюдать ПДД для обеспечения безопасности на улицах города.