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Ру Тат
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Здоровье
6 мая 2022  10:45
Эвелина Киселёва

За прошлый год в больницу после укуса гадюк попали 12 жителей Татарстана

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В Татарстане в 2021 году 12 жителей попали в больницу после укуса гадюки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

«В том году более 20 человек обратились в седьмую горбольницу с укусами, верифицированный укус гадюки был установлен у 12 жителей», – отметила спикер.

Летальных случаев не было, больные успешно выписались из больницы. Самые тяжелые случаи были связаны с тем, что татарстанцы после укуса накладывали жгуты. Алия Насибуллина подчеркнула, что накладывать жгут нельзя, это может привести к некрозу сосудистой стенки, что ведет к необходимости проведения операции.

В этом году обратившихся с укусом змей в токсикологическое отделение седьмой больницы Казани не было.

#змеи #укус змеи
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