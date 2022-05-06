За прошлый год в больницу после укуса гадюк попали 12 жителей Татарстана

В Татарстане в 2021 году 12 жителей попали в больницу после укуса гадюки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

«В том году более 20 человек обратились в седьмую горбольницу с укусами, верифицированный укус гадюки был установлен у 12 жителей», – отметила спикер.

Летальных случаев не было, больные успешно выписались из больницы. Самые тяжелые случаи были связаны с тем, что татарстанцы после укуса накладывали жгуты. Алия Насибуллина подчеркнула, что накладывать жгут нельзя, это может привести к некрозу сосудистой стенки, что ведет к необходимости проведения операции.

В этом году обратившихся с укусом змей в токсикологическое отделение седьмой больницы Казани не было.