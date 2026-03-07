news_header_top
Происшествия 7 марта 2026 14:55

За прошлую неделю из Ирана в Азербайджан эвакуировали 282 россиянина

За прошедшую неделю из Ирана в Азербайджан эвакуировали 282 россиянина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

«С 28 февраля, по данным на 14:00 (13:00 мск, – прим. Т-и) 7 марта, из Ирана в Азербайджан в общей сложности были вывезены 1 797 человек. Из них 282 человека – граждане Российской Федерации», – сообщили в ведомстве.

Ранее посольство России в Иране сообщало, что среди пострадавших от воздушных ударов в Иране нет граждан РФ.

