За прошлое лето только в Казани утонули 22 человека

Аномальная жара 2021 года стала причиной резкого увеличения числа утонувших. Только в водоемах Казани за прошлое лето погибли 22 человека. Годом ранее число утонувших равнялось 17, в том числе 1 ребенок. В 2019 году, который не отличался благоприятной для купания температурой, утонули 11 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев.

«Как показал анализ, чаще всего происшествия на водоемах происходят по причине купания в необорудованных для этого местах. Пляжи и места, необорудованные спасательными постами, не изведаны, дно их не исследовано, границ заплыва не существует. То есть человек идет купаться на свой страх и риск. Может нырнуть и не вынырнуть», – отметил спикер.

Одной из основных причин несчастных случаев на водоемах Мокеев назвал купание в нетрезвом состоянии. В таком случае человек, как правило, становится излишне самоуверенным, переоценивает свои возможности и силы.

«Если вы вдруг стали свидетелем того, человек в состоянии опьянения пытается полезть в воду в не оборудованном месте, стоит постараться его отговорить», – заключил Мокеев.