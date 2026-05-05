За прошедшую неделю Водоканал Казани устранил 336 засоров и 55 течей на сетях

С 27 апреля по 3 мая аварийные бригады Водоканала ликвидировали 336 засоров в системе водоотведения и 55 течей на водопроводных сетях, сообщили на официальном сайте Казани. При этом на 30 объектах работы велись без отключения холодной воды.

Согласно сообщению, одним из ключевых событий прошедшей недели стало подключение нового водопровода по Сибирскому тракту к центральным сетям водоснабжения. Прежняя система была сильно изношена и включена в план реконструкции по инвестпрограмме предприятия. В рамках работ специалисты заменили 830 метров трубы.

В Водоканале напомнили, что сброс посторонних предметов в канализацию запрещен и нарушает действующие правила эксплуатации жилищного фонда. В систему водоотведения разрешено смывать только отходы жизнедеятельности человека и животных (кроме наполнителя для туалета), душевые и кухонные стоки, а также стоки от стиральных машин.