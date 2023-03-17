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За прошедшую неделю в Татарстане подешевел «борщевой набор»
В Татарстане за прошедшую неделю – с 6 по 13 марта – подешевели овощи из так называемого «борщевого набора». Соответствующие данные опубликовал Татарстанстат.
Согласно данным ведомства, больше всего подешевел картофель – до 30,8 рубля за килограмм. Цена на капусту снизилась до 20,7 рубля, свеклы – до 30,3 рубля, а морковь и лук – до 37,4 и 48,7 рубля за килограмм соответственно. Цены на мясо сохранились на прежнем уровне.
Помимо «борщевого набора» также снизились цены на огурцы – со 192 до 172 рублей за килограмм. Однако выросла стоимость помидоров – до 186 рублей за килограмм, бананов – до 114 рублей и яблок – до 94 рублей за килограмм.
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