За прошедшую неделю на пожарах в Татарстане погибли 6 человек

За прошедшую неделю, с 15 по 21 января, на пожарах в Татарстане погибли шесть человек, еще семеро получили травмы, двоих удалось спасти. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, на прошедшей неделе пожарные совершили 205 выездов по тревоге, из них 55 раз – на тушение пожаров. Основными причинами пожаров стали нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов – 24 случая, в 13 пожарах причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей и 14 пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

В ГУ МЧС России по РТ также указали, что в морозы традиционно растет количество пожаров, возникающих при пользовании электроприборами.

«Необходимо изучить инструкцию, провести проверку исправности электроприбора, следить за его состоянием, использовать только промышленные электроприборы, избегать перегрузки электросети, убедиться в правильности установки штекера в розетку и не оставлять его без присмотра. И, безусловно, нужно приобрести пожарный извещатель. В случае пожара ночью он разбудит и даст шанс на спасение», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин.