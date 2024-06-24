За прошедшую неделю на дорогах Татарстана погибли 16 человек

За прошлую неделю на дорогах Татарстана погибло 16 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

«Девять аварий произошло в республике на минувшей неделе, и в этих авариях погибли 16 человек», – рассказал Айрат Самигуллин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Также, в результате этих девяти ДТП, семь человек получили различные травмы. Некоторые из них в результате травм остались инвалидами.