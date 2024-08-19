За прошедшую неделю Госкомитет РТ рассмотрел протоколы закупок на сумму 1,1 млрд рублей

В период с 12 по 16 августа Госкомитетом РТ по закупкам рассмотрены протоколы закупок на сумму более 1,1 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, среди крупных закупок — приобретение 401 жилого помещения для детей-сирот на общую сумму более 1 млрд. рублей. Также был проведен электронный аукцион на покупку автобуса «Yutong» на 41 посадочное место за 12,4 млн рублей для комплексной спортивной школы №3 Бавлинского района и автофургона «ГАЗ Соболь» за 2,4 млн для республиканского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето».

«Важно исключать нарушения и соблюдать баланс интересов заказчиков и исполнителей государственного заказа. В связи с изменениями законодательства в сфере регулируемых закупок уделить внимание вопросам методологического обеспечения закупочной деятельности, формированию нормативной, правовой и методической базы, реализации мероприятий, направленных на повышение профессионализма участников системы закупок», - поручил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

До 23 августа ожидаются заявки от поставщиков на закупку тракторов для двух сельских поселений Агрызского муниципального района. Начальная цена — более 4,7 млн рублей. До 26 августа ведется прием заявок на поставку мебели для Маломеминской основной общеобразовательной школы Кайбицкого района на общую сумму более 512 тыс. рублей.

Фото: Госкомитет РТ по закупкам