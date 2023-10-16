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За прошедшую неделю более 5 тыс. казанцев заболели гриппом и ОРВИ
За последнюю неделю гриппом и ОРВИ в столице Татарстана заболело свыше 5 тыс. человек, что на 4% больше, чем в прошлом году. Но в целом заболеваемость ниже эпидемического порога на 25%. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения города Гульсина Хузиева.
«В медицинских организациях в полном объеме обеспечена готовность госпитальной базы в случае ухудшения эпидемической обстановки», — добавила докладчица.
Кроме того, Хузиева отметила, что для сохранения стабильной и благоприятной обстановки против гриппа должны быть привиты 60,5% жителей Казани, то есть 783 тыс. человек. На сегодняшний день уже вакцинирована почти половина от необходимого количества горожан.
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