За прошедший отопительный сезон в Татарстане произошло 4,3 тыс. аварий в сетях ЖКХ

За прошедший отопительный сезон 2025-2026 годов в Татарстане зафиксированы множественные аварийные ситуации с отключением теплоснабжения. Всего в жилищно-коммунальном хозяйстве произошло почти 4,3 тыс. аварий, заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Кабмина республики по итогам прошедшего отопительного сезона и задачах на следующий сезон.

«Это значительная цифра, и прошу Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, руководителей теплоснабжающих организаций городов и муниципальных районов усилить контроль за подготовкой к отопительному периоду 2026-2027 годов», – заявил Песошин.

Он подчеркнул, что сетевым компаниям следует ужесточить контроль за качеством ремонтных работ при подготовке к очередному отопительному периоду. Также необходимо своевременно предпринимать меры по обнаружению и замене изношенных сетей тепло- и водоснабжения.