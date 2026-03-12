news_header_top
Происшествия 12 марта 2026 10:13

За прошедший год в Татарстане выявлено почти 2,5 тысячи экономических преступлений

В 2025 году в Татарстане было выявлено 2418 экономических преступлений. Об этом сегодня на пресс-конференции МВД по Республике Татарстан рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Рафаэль Усманов.

«За 2025 год правоохранительными органами Республики Татарстан выявлено 2418 преступлений экономической направленности. В прошедшем году сотрудниками МВД Татарстана выявлено 865 преступлений против государственной власти и интересов государственной службы», – отметил он.

Кроме того, в 2025-м было расследовано 810 должностных преступлений. В результате 551 должностное лицо привлечено к уголовной ответственности за совершение тяжких экономических преступлений и коррупционных преступлений.

Рафаэль Усманов

Фото: © Елена Фенина /«Татар-информ»

#МВД по РТ #экономические преступления #антикоррупция
