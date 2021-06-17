За прошедший год в Казани на 21% подорожали студии и «однушки» в новостройках

За 2020 год студии и однокомнатные квартиры в казанских новостройках в среднем подорожали на 21%, рассказала эксперт Анастасия Гизатова на X Юбилейном саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов в Казани.

Так, средняя стоимость студии общей площадью в 29 кв. метров теперь составляет 3,5 млн рублей, а однокомнатная квартира в новом доме площадью 36 кв. метров обойдется покупателю в 4 млн рублей. Двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты в Казани стали дороже на 14%. За «двушку» в новостройке площадью в 55 кв. метров в среднем придется заплатить 5,5 млн рублей, а за «трешку» в 85 кв. метров — 8 млн рублей. Многокомнатные квартиры в новых домах, наоборот, упали в цене на 39%.

«Разговоры об отмене субсидированной процентной ставки и снижении лимита подтолкнули всех на рынок жилья, — пояснила Гизатова. — Спрос на „первичку“ вырос, все бюджетные квартиры и объекты с низким порогом вхождения были выкуплены, и покупательский спрос сместился на вторичный рынок. Рынок вторичного жилья, где у нас представлены квартиры и дома, активен и еще обязательно себя проявит».

Так, на 16% выросла стоимость студий на вторичном рынке Казани. Теперь жилье площадью в 25 кв. метров в среднем оценивается в 2,85 млн рублей. Средняя стоимость однокомнатной «вторички» возросла в среднем на 14% и составляет 3,55 млн рублей за 35 кв. метров. Двух- и трехкомнатные апартаменты на вторичном рынке жилья в Казани в среднем подорожали на 15%. За «двушку» площадью в 55 кв. метров продавцы просят 5,1 млн рублей, а за «трешку» площадью в 80 кв. метров — 7,3 млн рублей.

При этом, по словам Гизатовой, покупателей больше всего волнует стоимость приобретаемого жилья, местоположение будущего дома и доступные ипотечные программы. Наименьший интерес вызывают планировка квартиры и качество строительства.

«Интерес к новостройкам сохранится, уже сейчас в Казани наблюдается их дефицит, — уверена эксперт. — В будущем будет выдано множество разрешений на строительство, однако цены на жилье не повысят, потому что минимальная ипотечная ставка вырастет до 7%. Но цены и не снизят, так как размер издержек постоянно увеличивается. При этом сохранится спрос на земельные участки».