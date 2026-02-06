За прошедший день двое жителей Казани были задержаны пьяными за рулем

За прошедшие сутки в Казани были задержаны двое пьяных водителей. Такие данные приводит городская Госавтоинспекция.

Всего 5 февраля автоинспекторы зафиксировали 347 ДТП. В двух авариях есть пострадавшие: в одном из случаев водитель не уступил дорогу пешеходу, в другом – водитель автобуса резко затормозил, из-за чего упал пассажир.

Двое автомобилистов сели за руль пьяными, еще двое управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечен один велосипедист.

«Татар-информ» рассказывал, что чаще всего смертельные аварии происходят по вине пьяных водителей, а также из-за выезда на встречную полосу и игнорирования ремней безопасности.

«За этот год по вине нетрезвых водителей произошло 121 ДТП, в которых 22 человека погибли и 160 получили травмы. Одна из последних смертельных аварий – 31 августа в Менделеевском районе РТ 34-летний нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Водитель Volkswagen скончался на месте», – сообщал ранее глава ГАИ Татарстана Рустем Гарипов.