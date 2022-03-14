За прошедшие выходные автоинспекторы поймали на дорогах Казани 29 пьяных водителей

Всего за минувшие выходные, по данным ГИБДД, в Казани произошло 295 ДТП, из них четыре аварии с пострадавшими. Так, в субботу в районе двух часов ночи водитель Volkswagen въехал в кирпичный забор. В аварии пострадали сам водитель и 5-летний ребенок-пассажир.

Еще два случая ДТП произошли в воскресенье днем на улицах Гаврилова и Гвардейской. В обоих случаях произошло столкновение двух автомобилей, в результате аварий травмы получили трое человек.

Четвертое происшествие случилось вечером воскресенья на Тэцевской: женщина за рулем Skoda не справилась с управлением и на высокой скорости влетела в Kia Rio. В ДТП пострадали водитель Kia и пассажирка Skoda.

За прошедшие выходные автоинспекторы оштрафовали более 1,3 тысячи водителей и свыше двухсот пешеходов за различные нарушения ПДД. Сотрудники ГИБДД задержали 29 пьяных водителей, как уточнили в Госавтоинспекции Казани.