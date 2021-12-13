За прошедшие выходные 26 казанцев попытались проехать в трамваях и метро без QR-кода

В минувшие выходные 26 человек попытались проехать в казанском электронтранспорте без QR-кода. Их них 16 нарушителей выявили контролеры в трамваях и троллейбусах, оставшихся 10 пассажиров не пустили в метро. Ни в субботу, ни в воскресенье вызывать полицию не приходилось.

Сегодня в час пик проверяющие попросили покинуть салон пятерых пассажиров в троллейбусах и трамваях, и трех человек в метро. Помимо этого, продолжаются ежедневные проверки масок у пассажиров. Так, сегодня утром контролеры выявили 34 человека без масок. Большая часть из них после замечания надела маски, остальные нарушители покинули салон из-за отсутствия маски либо нежелания ее надеть.

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают пассажирам, что по новому постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо медотводе.