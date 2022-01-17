За прошедшие выходные 18 казанцев попытались проехать без QR-кода в трамваях и метро

За эти выходные в электротранспорте в Казани выявили 18 пассажиров, которые хотели проехать без QR-кода. Из них 11 нарушителей обнаружили в трамваях и метро, еще семерых человек не пустили в метро.

Утром понедельника в электротранспорте восемь человек попытались проехать без QR-кода. Их попросили покинуть салон транспорта, полицию вызывать не пришлось.

Кроме того, продолжаются проверки защитных масок у пассажиров. Сегодня контролеры выявили 56 человек без масок: из них 32 пассажира надели маску после замечания, остальные покинули салон транспорта.

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают, что по постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенной болезни или медотводе.