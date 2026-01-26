За прошедшие сутки потери ВСУ составили порядка 1,3 тысячи человек. Об этом пишет ТАСС ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, в результате действий группировки ВС РФ «Север», армия Украины потеряла до 150 бойцов, а группировка «Запад» уничтожила свыше 200 украинских солдат. В зоне ответственности группировки «Южная» потери ВСУ составили до 150, а «Центра» – до 415 военнослужащих. Кроме того, от действий группировки «Восток» Украина потеряла 350 человек, а в результате работы Днепра» – порядка 50 военных.