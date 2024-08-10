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Происшествия 10 августа 2024 09:52

За прошедшие сутки 16 человек погибли на водоемах страны

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За последние сутки на водоемах России произошла серия трагических происшествий, унесших жизни 16 человек, сообщает МЧС России.

Среди наиболее серьезных инцидентов – происшествие на реке Иртыш в Омской области, где перевернулась лодка с четырьмя людьми на борту. В результате погибли мужчина и две женщины, спастись удалось только одному человеку. Спасатели продолжают поиски тел погибших.

В Югре произошел похожий случай: лодка с двумя людьми перевернулась, женщина смогла выплыть благодаря спасательному жилету, а ее спутника до сих пор ищут. На реке Когда рыбаки обнаружили перевернувшуюся лодку и тело утонувшего мужчины.

МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности на воде. Ведомство призывает граждан воздерживаться от ночного купания, обязательно надевать спасательный жилет при нахождении в лодке, а также не раскачивать судно и не прыгать с него.

#утонули в водоемах
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