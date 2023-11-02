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За пропуск звонков с подменных номеров оператора связи в РТ оштрафовали на 600 тысяч
В Татарстане по инициативе прокуратуры оштрафовали оператора сотовой связи, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, в мае 2023 года на номер телефона местного жителя позвинили аферисты и похитили с его банковской карты более 95 тысяч рублей. Кроме того, мужчину вынудили оформить онлайн-кредит на сумму 120 тысяч рублей. При этом мошенники действовали через иностранного оператора связи, используя якобы российские номера.
Вопреки требованиям закона, отечественный оператор связи не воспрепятствовал иностранным соединениям с подменного номера, а также не прекратил оказание услуг по пропуску трафика в свою сеть.
В итоге оператору свзяи назначили штраф в размере 600 тысяч рублей в доход государства.
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